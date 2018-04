Bevölkerung

Deutlich mehr Einwohner in Frankfurt und Darmstadt

24.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Die Einwohnerzahlen von Frankfurt und Darmstadt sind in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie in kaum einer anderen deutschen Großstadt. Innerhalb von sechs Jahren sei in Darmstadt ein Plus von 11,4 Prozent verzeichnet worden, teilte das Bundesinstitut für Stadtforschung in Bonn am Dienstag mit. In Frankfurt ging die Zahl zwischen den Jahren 2010 und 2016 um 10,7 Prozent nach oben. Die beiden hessischen Städten lagen damit an zweiter beziehungsweise vierter Stelle in einem bundesweiten Vergleich: Auf Platz eins ist dabei Leipzig (plus 13,7 Prozent), auf Platz drei Münster (plus 10,8 Prozent).

Bundesweit stiegen die Einwohnerzahlen der kreisfreien Großstädte um 1,35 Millionen Menschen, das entsprach einem Plus von 5,9 Prozent. Zwischen 2000 und 2010 war lediglich ein Zuwachs von 240 000 Menschen verzeichnet worden.