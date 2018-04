Verkehr

Hamburgs Spediteure suchen Personal

24.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Hamburger Spediteure suchen händeringend Fach- und Nachwuchskräfte. "Wir tun gut daran, die Berufsbilder schmackhaft zu machen", sagte der Vize-Vorsitzende des Vereins Hamburger Spediteure, Willem van der Schalk, am Dienstag in Hamburg. Vor allem die Internationalität der Branche sei reizvoll. Nach einer Umfrage in der Hamburger Branche, an der sich 131 von 340 Betrieben beteiligten, will fast die Hälfte der Befragten in diesem Jahr mehr Personal einstellen. Schon bei 43 Prozent fehlten Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich. Neben den Arbeitsplatzsorgen treiben die Branche den Angaben zufolge nach wie vor die zum Teil zeitraubenden Abfertigungsprozesse im Hafen um.