Pferdesport

Weltmeisterin Auffarth reitet beim Derby in Hamburg

24.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Vielseitigkeits-Weltmeisterin Sandra Auffarth reitet in diesem Jahr erstmals das deutsche Spring-Derby in Hamburg. Die 32 Jahre alte Reiterin aus dem niedersächsischen Ganderkesee hat den Start mit ihrem Springpferd La Vista angekündigt. Auffarth gilt auch als gute Springreiterin und gewann vor wenigen Wochen das Berufsreiter-Championat der Spezialisten. In der Vielseitigkeit holte sie 2014 WM-Gold im Einzel und mit der Mannschaft.