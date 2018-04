Freizeit

Pinneberger Baumschulland lädt zu Touren ein

24.04.2018, 16:49 Uhr | dpa

Das Pinneberger Baumschulland will seine Landschaft erlebbar machen und lädt zu zahlreichen Veranstaltungen ein. Sie starten am 25. Mai mit einem "Rhododendron-Blütenmeer" in Barmstedt sowie einer Wanderung und einer Fahrradtour durch das Baumschulland. Es folgen bis Oktober weitere Angebote, darunter die Führung durch ein Hochmoor, die Präsentation von Baumpflege-Arbeiten sowie eine Führung durchs Uetersener Rosarium.

Das Baumschulland sei eine über 250 Jahre gewachsene Kulturlandschaft mit einzigartigen Pflanzenkulturen, sagte Frank Schoppa, Vorsitzender des Fördervereins Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland, am Dienstag. "Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, welches wir der Bevölkerung in der Metropolregion Hamburg vermitteln möchten." Fast 200 Baumschulen sind im Kreis Pinneberg ansässig.