Gesundheit

Ärztekammer fürchtet Flickenteppich bei Onlinesprechstunden

24.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Die Thüringer Landesärztekammer warnt vor einem Flickenteppich bei den berufsrechtlichen Regelungen zu Online- und Videosprechstunden für Mediziner. Nötig sei eine weitgehend einheitliche Regelung zur sogenannten ärztlichen Fernbehandlung bundesweit, sagte Kammerpräsidentin Ellen Lundershausen am Dienstag in Erfurt. Anderenfalls drohe ein Szenario, wonach es Ärzten in manchen Bundesländern erlaubt sein könnte, Patienten ausschließlich online - also ohne persönlichen Arztkontakt - zu behandeln, in anderen aber nicht. Mit dem Thema Fernbehandlung beschäftigt sich der diesjährige Deutsche Ärztetag vom 8. bis 11. Mai in Erfurt.