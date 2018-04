Verkehr

Autodiebstahl: Deutsch-polnische Ermittlungsgruppe gegründet

24.04.2018, 16:38 Uhr | dpa

Das Brandenburger Polizeipräsidium hat gemeinsam mit der polnischen Polizei der Woiwodschaft Lebuser Land eine gemeinsame Ermittlungsgruppe zu Autodiebstählen gegründet. In dieser Ermittlungsgruppe sollen bis zu 20 Beamte des Landeskriminalamts gemeinsam an der Bekämpfung und Aufklärung der grenzüberschreitenden Kraftfahrzeugkriminalität arbeiten, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit. Grundlage ist das deutsch-polnische Polizeiabkommen.

"Wir weiten damit unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität aus", sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst. Bereits seit einigen Jahren gebe es eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt Gorzów Wielkopolski (Landsberg an der Warthe). "Dadurch haben wir schon einen deutlichen Rückgang der Autodiebstähle in der Grenzregion und landesweit erreicht", sagte Herbst. "Dies wollen wir mit der Erweiterung auf die gesamte Woiwodschaft Lebus ausbauen."

Die Brandenburger Polizei hatte bereits auch Ermittlungsgruppen mit dem Zentralen Ermittlungsbüro der polnischen Polizei zu Diebstählen aus Solarparks sowie zu Angriffen auf Geldautomaten gegründet. "Beide Ermittlungsgruppen haben zum Zurückdrängen der Kriminalitätsphänomene geführt", so das Polizeipräsidium.