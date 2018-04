Statistik

Greiz schrumpft in Thüringen am stärksten

24.04.2018, 17:59 Uhr | dpa

Die Thüringer Landkreise Greiz und Altenburger Land gehören zu den Regionen in Deutschland, die in den vergangenen Jahren die meisten Einwohner verloren haben. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervor. Demnach schrumpfte die Einwohnerzahl im Kreis Greiz in Ostthüringen zwischen 2010 und 2016 um 6 Prozent, die des Landkreises Altenburger Land um 5,8 Prozent. Dagegen ist die Landeshauptstadt Erfurt im gleichen Zeitraum um rund 5,2 Prozent gewachsen. Auch Weimar und Jena legten bei der Einwohnerzahl zu.

Bundesweit wuchsen die kreisfreien Großstädte der Auswertung zufolge zwischen 2010 und 2016 um 5,9 Prozent. Auch rund die Hälfte der ländlichen Kreise legte in diesem Zeitraum an Einwohnern zu.

Nach Angaben des Instituts hängen Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur eng miteinander zusammen. Im Kreis Greiz etwa lag der Altersdurchschnitt im Jahr 2016 bei 49,3 Jahren, in Erfurt bei 43,9 Jahren.