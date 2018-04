Landtag

Lauinger-Affäre: Ministergattin nimmt ihren Mann in Schutz

24.04.2018, 18:09 Uhr | dpa

Ordner mit Akten zur Lauinger-Affäre stehen im Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag in einem Stahlschrank. Foto: Jens Kalaene/Archiv (Quelle: dpa)

Vor dem Lauinger-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages hat die Ehefrau von Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) ihrem Mann den Rücken gestärkt: Die Gespräche mit der Schule ihres Sohnes über dessen geplanten Auslandsaufenthalt habe sie alleine geführt, sagte Katrin Lauinger am Dienstag in Erfurt vor den Abgeordneten. "Das habe zu 100 Prozent ich begleitet, in dieser Phase."

Der Untersuchungsausschuss soll prüfen, ob Lauinger im Zusammenhang mit einem Auslandsaufenthalt seines Sohnes sein Amt missbraucht hat. Sein Sohn war für diesen Aufenthalt von einer vorgeschriebenen Prüfung freigestellt worden. Der Minister hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Weil sie die Gespräche führte, habe sich ihr Mann nicht mit der entsprechenden Rechtslage befasst, sagte Lauingers Ehefrau. Für die Familie sei vielmehr die Auskunft der Schule bindend gewesen, nach der ein Auslandsaufenthalt des Sohns möglich sei. Der CDU-Obmann im Ausschuss, Jörg Geibert, zweifelte diese Darstellung allerdings an.