Sportereignisse

Freistaat fördert Ski-Junioren-WM 2020 in Oberwiesenthal

24.04.2018, 18:09 Uhr | dpa

Der Freistaat Sachsen unterstützt die Junioren-Weltmeisterschaften Ski Nordisch 2020 in Oberwiesenthal mit bis zu fünf Millionen Euro. Das beschloss das Landeskabinett in einer Sitzung am Dienstag, wie das Innenministerium mitteilte. "Vor dem Hintergrund, dass die Nachwuchsgewinnung schwieriger und die Talentsichtung demzufolge immer wichtiger wird, ist die Junioren-WM in Oberwiesenthal ein wichtiges Sportereignis", sagte Innenminister Roland Wöller (CDU) am Dienstag. Die Wettkämpfe in den nordischen Disziplinen Skispringen, Skilanglauf und Nordische Kombination sollen in der Zeit vom 28. Februar bis 8. März 2020 stattfinden.