Unternehmen

Zeiss übernimmt Softwareunternehmen Guardus

24.04.2018, 18:09 Uhr | dpa

Der Technologiekonzern Zeiss übernimmt das Softwareunternehmen Guardus. Das teilte Zeiss am Dienstag mit. Guardus ist auf Software für computergestützte Qualitätssicherung in Fabriken spezialisiert. "Uns geht es um das Fundament für automatisierte Steuerungsverfahren, lernende Systeme und Simulationsmethoden für vernetzte und intelligente Qualitätssicherung", sagte Zeiss-Vorstand Jochen Peter.

Mit der Übernahme will Zeiss Kunden in der Automobil- und Maschinenbauindustrie sowie der Medizintechnik ansprechen. Die beiden Guardus-Standorte in Ulm und im rumänischen Timisoara sollen erhalten bleiben, auch die 60 Mitarbeiter der Firma will Zeiss übernehmen. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.