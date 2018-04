Industrie

Stellenabbau bei Eisengießerei in Meuselwitz

24.04.2018, 19:09 Uhr | dpa

Die Meuselwitz Guß Eisengießerei GmbH reagiert auf Umsatzrückgänge mit dem Abbau von bis zu 100 Stellen. Vor allem Hersteller von Windkraftanlagen hätten ihre Aufträge deutlich zurückgefahren, teilte das Ostthüringer Unternehmen am Dienstag mit. Es werde in diesem Jahr mit einem Rückgang der Jahresproduktion von Groß- und Schwergussteilen um rund 28 Prozent auf etwa 26 000 Tonnen gerechnet. Derzeit beschäftige das Unternehmen, das zur DIHAG-Gruppe in Essen gehöre, 345 Mitarbeiter.

In Gesprächen mit dem Betriebsrat und der IG Metall gehe es nun darum, ob der Stellenabbau durch Zugeständnisse der Belegschaft beispielsweise beim Urlaub- und Weihnachtsgeld verringert werden könne, so die Geschäftsführung.