Preise

Thüringer Forschungspreis vergeben

24.04.2018, 19:38 Uhr | dpa

Projekte aus dem Maschinenbau, der Philosophie und der Altersforschung haben den diesjährigen Thüringer Forschungspreis gewonnen. Sie erhalten ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 50 000 Euro, wie das Wissenschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Minister Wolfgang Tiefensee (SPD) vergab die Auszeichnungen am Dienstagabend in Jena.

Den Preis für die Grundlagenforschung erhielten Lambert Wiesing, Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, für seine Arbeiten zum Thema "Luxus" sowie ein Forscherteam des Leibniz-Instituts für Altersforschung Jena. Die Wissenschaftler hatten das Genom des Prachtgrundkärpflings analysiert und daraus ein Modell für die Untersuchung des Alterns von Wirbeltieren entwickelt. Der Preis für angewandte Forschung ging an ein Team der Universität Ilmenau für ein Projekt im Bereich Maschinenbau, in dem es um innovative Kraftmess- und Wägetechnik geht.

"Mit ihrer Kompetenz stärken die Forschungseinrichtungen der mittelständischen Thüringer Wirtschaft den Rücken, da diese oft nicht ausreichend Forschungskapazitäten besitzt", sagte Tiefensee.

Insgesamt konkurrierten zehn Thüringer Forscherteams und Wissenschaftler um den Preis. Mit der Auszeichnung ehrt das Land Thüringen seit 1995 einmal im Jahr Spitzenleistungen in der Forschung an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen des Landes.