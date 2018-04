Tennis

Klare Niederlage für Julia Görges: Erstrunden-Aus

24.04.2018, 20:19 Uhr | dpa

Julia Görges ist beim Tennisturnier in Stuttgart überraschend schon in der ersten Runde ausgeschieden und kann ihren Sieg von 2011 auch in diesem Jahr nicht wiederholen. Die derzeit beste deutsche Tennisspielerin verlor am Dienstag in 66 Minuten gegen Marketa Vondrousova aus Tschechien 2:6, 2:6 und ist nach Antonia Lottner die zweite der insgesamt fünf Deutschen im Hauptfeld, die sich nach dem ersten Match verabschieden musste. Zwei Tage nach dem Fed-Cup-Aus im Halbfinale gegen Tschechien war es für Görges die nächste herbe Enttäuschung. Vondrousova, Nummer 73 der Welt, war im Fed Cup nicht dabei.