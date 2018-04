Brände

Frau bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen

24.04.2018, 20:59 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal bei Karlsruhe ist am Dienstag eine 77-jährige Frau ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Abend in der Dachgeschosswohnung aus, wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte. Die Wohnung hatte einen separaten Zugang, der Rest des Hauses war nicht betroffen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Warum das Feuer ausbrach, ist nun Gegenstand von Ermittlungen.