Kriminalität

Mann bedroht Frau: Polizei räumt Wohnhaus in Treis-Karden

24.04.2018, 20:59 Uhr | dpa

In einem Mehrfamilienhaus in Treis-Karden (Landkreis Cochem-Zell) hat ein 31 Jahre alter Mann am Dienstag seine Frau mit einer Waffe bedroht. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einer "Bedrohungslage im familiären Bereich".

Einsatzkräfte sperrten den Bereich um das Gebäude, die Bewohner mussten das Haus verlassen. Nach etwa einer Stunde nahm die Polizei den Mann fest. Er soll am Mittwoch vor einen Haftrichter kommen, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt - wie sich herausstellte, hatte der Mann eine Schreckschusswaffe bei sich. Hintergrund sollen familiäre Probleme sein. Möglicherweise spielen auch Drogenprobleme eine Rolle.