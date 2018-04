Unfälle

Ultraleichflugzeug stürzt ab: Pilot kommt ums Leben

24.04.2018, 22:59 Uhr | dpa

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Ortsteil von Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist der 66-jährige Pilot ums Leben gekommen. Er hatte am Dienstagabend auf einem Flugplatz für Ultraleichtflugzeuge Start- und Landeübungen gemacht, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie genau es zu dem Absturz kam, war zunächst nicht klar. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann schon tot. Der Brand am Wrack des Flugzeugs wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Pilot flog nach Polizeiangaben alleine mit dem Flugzeug. Zunächst hatte der "SWR" über den Absturz berichtet.