Kunstfest Weimar präsentiert Programm 2018

25.04.2018, 00:39 Uhr | dpa

Das Kunstfest Weimar stellt heute sein diesjähriges Programm vor. Vom 17. August bis zum 2. September lockt Thüringens wichtigstes Festival für zeitgenössische Kunst wieder in die Klassikerstadt. Es ist der letzte Kunstfestjahrgang unter der künstlerischen Leitung von Christian Holtzhauer, der von der Spielzeit 2018/19 an von Weimar nach Mannheim wechselt und dort die Leitung der Schauspielsparte des Nationaltheaters Mannheim und der Schillertage übernimmt. Zu seinem Nachfolger war vor kurzem Rolf C. Hemke, seit 2006 Leiter des Theaters an der Ruhr in Mühlheim, bestimmt worden.

Im Kulturstadtvertrag, den der Freistaat Thüringen im vergangenen Jahr mit Weimar abgeschlossen hat, ist die Finanzierung des Festivals durch Land und Kommune bis 2024 gesichert. 2017 waren mehr als 30 000 Besucher zu den Veranstaltungen des Kunstfestes gekommen.