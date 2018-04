Landtag

Israelischer Botschafter: Null-Toleranz gegen Antisemitismus

25.04.2018, 14:08 Uhr | dpa

Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Antisemitismus gefordert. Bildung sei dabei das beste Mittel, sagte Issacharoff am Mittwoch im Potsdamer Landtag. Das Parlament hatte ihn aus Anlass des 70. Unabhängigkeitstages des Staates Israel als Redner eingeladen.

Man könne nicht die Geschichte ändern, die Geschichte könne aber uns ändern, sagte der Botschafter. Zugleich rief er dazu auf, den Jugendaustausch zwischen Deutschland und Israel auszubauen. Man habe die identischen Werte, etwa Frieden und Demokratie.

Landtagspräsidentin Britta Stark hatte den Botschafter zuvor begrüßt. "Die Entwicklung Israels ist eine große Erfolgsgeschichte des 20. Jahrhunderts", sagte Stark. Die Freundschaft mit Israel ist ein großes Geschenk.

In Berlin waren am 17. April ein 21-jähriger Israeli und sein Freund von drei arabisch sprechenden Männern antisemitisch beschimpft worden, weil sie die traditionelle jüdische Kopfbedeckung Kippa trugen. Einer der Männer schlug mit einem Gürtel auf den 21-Jährigen ein. Der mutmaßliche Täter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Es handelt sich um einen Palästinenser aus Syrien, der seit 2015 in Deutschland lebt.

Issacharoff sagte dazu nach seiner Rede vor Journalisten, der Fall zeige, dass es nur um blinden Hass gegangen sei. Für Mittwochabend waren wegen des Vorfalls Demonstrationen unter anderem in Berlin und in Potsdam geplant.

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) reist am Sonntag nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Dort werden unter anderem Kooperationsvereinbarungen zwischen Brandenburg und der Gedenkstätte Yad Vashem sowie eine Partnerschaft zwischen der Uni Potsdam und der Uni Tel Aviv unterzeichnet. Issacharoff, der seit dem vergangenen Jahr Botschafter in Deutschland ist, bezeichnete Woidke als einen engen, persönlichen Freund.

Am Dienstag war im Brandenburger Landtag das Gründungsdokument für einen Freundeskreis Israel beschlossen worden. Aus Anlass des 70. Jahrestags der Gründung des Staates Israel solle die Solidarität Deutschlands auch im Landesparlament bekräftigt werden, hieß es.