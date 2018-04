Kirche

Nonnen-Anwärterin zieht aus Kloster aus

25.04.2018, 01:18 Uhr | dpa

Mehr als ein Jahr hat Claudia Schwarz in dem aufgelösten oberbayerischen Kloster Altomünster gewohnt und gegen ihren Auszug gekämpft. Nun zieht die Juristin, die in dem Kloster Nonne werden wollte, doch aus. Am heutigen Mittwoch (ab 10.00 Uhr) räumt sie ihre Zelle. Sie halte sich damit an eine in einem gerichtlichen Vergleich getroffene Vereinbarung, sagte die 39-Jährige.

Das oberste Gericht der Apostolischen Signatur hatte die Entscheidung zur Auflösung des Ordens zuletzt vor gut zwei Wochen endgültig bestätigt. In dem Vergleich hatten sich Schwarz und die Erzdiözese München und Freising geeinigt, dass sie auszieht, wenn Rom eine endgültige Entscheidung trifft. Schwarz argumentiert, es gebe außer ihr noch vier weitere Frauen die in dem Kloster Nonne werden wollten. Es sei nicht richtig, dass der Nachwuchs fehle. Mindestens drei Ordensfrauen sind für den Erhalt eines Klosters nötig.

Schwarz will nun mit ihren zahlreichen Büchern zunächst in ein Zimmer ziehen, das ihr die Gemeinde gestellt hat. Dann hoffe sie mit ihren Mitstreiterinnen weiter auf ein Zeichen des Himmels, sagte sie am Dienstag. "Wir warten auf Gottes Anweisungen."