Landtag

Landtag: Kommunale Zusammenschlüsse und Hausärzteversorgung

25.04.2018, 01:49 Uhr | dpa

Die Abgeordneten des Landtags in Rheinland-Pfalz haben ihre Plätze eingenommen. Foto: Andreas Arnold/Archiv (Quelle: dpa)

Gleich mehrere Gesetze zum Zusammenschluss von Verbandsgemeinden stehen heute zur Abstimmung im rheinland-pfälzischen Landtag. Konkret geht es um die Fusionen von Gerolstein, Hillesheim und der Verbandsgemeinde Obere Kyll in der Eifel sowie um Kell am See und Saarburg und um Bad Ems und Nassau. Debattiert wird unter anderem auch über die hausärztliche Versorgung im Land.

Zudem wird das Plenum über einen Gesetzentwurf der CDU-Fraktion zur Änderung des Landeshaushaltsordnung befinden. Damit will die Unionsfraktion erreichen, dass die Ausgaben des Landes für die Behindertenwerkstätten vom Landesrechnungshof unter die Lupe genommen werden. Der Rechnungshof hatte 2015 kritisiert, dass die Kosten der Werkstätten von 1985 bis 2011 um fast das Sechsfache gestiegen sind. Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte in einer früheren Landtagsdebatte betont, dass die Prüfmöglichkeiten erweitert werden müssten. Der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion sei aber mit Bundesrecht nicht vereinbar und sozialpolitisch nicht sinnvoll.