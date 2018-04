Prozesse

Schwimmbadchef nach Todessturz von Zweijähriger vor Gericht

25.04.2018, 01:58 Uhr | dpa

Knapp zwei Jahre nach dem Todessturz einer Zweijährigen in einem Freibad in der Nähe von Hannover kommt der Geschäftsführer des Schwimmbads heute vor Gericht. Der Mann muss sich vor dem Amtsgericht Hannover wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Das Mädchen war im Juli 2016 in einen nicht abgedeckten Schacht gestürzt. Die 25 Kilogramm schwere Abdeckplatte hatte laut Anklage damals nur quer über dem 4,20 Meter tiefen Schacht gelegen, der sich auf der Liegewiese des Freibades in Arnum bei Hannover befindet. Dadurch soll ein 14,5 Zentimeter breiter Spalt entstanden sein, durch den das Mädchen in den Schacht fiel. Nach zwei Stunden Suche wurde es gefunden und kam in eine Klinik. Wenig später starb das Kind.