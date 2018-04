Landtag

Landtag debattiert über Windenergie

25.04.2018, 02:18 Uhr | dpa

Zum Auftakt seiner dreitägigen April-Sitzung debattiert der schleswig-holsteinische Landtag heute über die Windenergie. Dabei wird ein Schlagabtausch der Regierunsfraktionen CDU, Grüne und FDP mit der Opposition erwartet. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner wirft der Regierung vor, die Regionalplanung für die Ausweisung der künftigen Flächen für Windkraftanlagen bewusst erst nach der Kommunalwahl am 6. Mai veröffentlichen zu wollen. Am Donnerstag steht im Landtag eine Entscheidung von historischer Tragweite bevor: Das Parlament wird voraussichtlich seine Zustimmung zum bereits Ende Februar unterzeichneten Verkauf der HSH Nordbank an US-Finanzinvestoren geben. Dafür muss eine Nachtragshaushalt über fast drei Milliarden beschlossen werden wegen der Garantien für die HSH Nordbank.