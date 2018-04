Prozesse

Urteil in Prozess gegen mutmaßliche Salafisten erwartet

25.04.2018, 02:39 Uhr | dpa

Im Prozess gegen vier mutmaßliche Salafisten will das Landgericht Hamburg heute sein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Die Deutschen hätten sich in Syrien zu IS-Kämpfern ausbilden lassen und Gewalttaten für die Terrormiliz begehen wollen. Die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren sollen sich mit dem Zug auf die Reise gemacht haben, um am bewaffneten Dschihad (Heiliger Krieg) teilzunehmen. Die Reise endete allerdings bei Kontrollen an der österreichisch-ungarischen Grenze beziehungsweise in Bulgarien.

Ursprünglich waren sechs junge Männer angeklagt gewesen. Zwei von ihnen im Alter von 19 und 20 Jahren wurden nach Angaben eines Gerichtssprechers bereits am 15. Februar zu Bewährungsstrafen verurteilt. Für die noch vor Gericht stehenden vier Angeklagten im Alter von 17, 18, 21 und 26 Jahren hat die Staatsanwaltschaft Jugendstrafen zwischen zwei Jahren und zwei Jahren und 9 Monaten gefordert.

Nach der Anklageverlesung am 16. Oktober war die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen worden. Es bestehe die Gefahr, dass die Angeklagten bloßgestellt würden, wenn ihre familiäre und persönliche Entwicklung in den vergangenen Jahren erörtert werde, hatte das Gericht zur Begründung erklärt.