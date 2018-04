Prozesse

NSU-Prozess: Zschäpe-Anwälte setzen ihr Plädoyer fort

25.04.2018, 02:49 Uhr | dpa

Die Angeklagte Beate Zschäpe steht am im Oberlandesgericht in München (Bayern) an ihrem Platz im Gerichtssaal. Foto: Peter Kneffel/Archiv (Quelle: dpa)