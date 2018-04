Kommunen

Wie die Roboterdame "L2B2" zu ihrem Namen kam

25.04.2018, 05:39 Uhr | dpa

Fans der Weltraum-Saga "Star Wars" werden es gleich erkannt haben: Der Name des neuen Serviceroboters im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Ludwigsburg stammt von einer der beliebtesten Figuren der Serie. In Anlehnung an den nur einen guten Meter großen Droiden "R2D2" wurde die Ludwigsburger Roboterdame auf "L2B2" (LB für Ludwigsburg) getauft. Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" hatte einen Wettbewerb zur Namensauswahl gestartet. Die draufgängerische "R2D2"-Einheit (sprich: err-zwo deh-zwo) tauchte 1977 erstmals in den "Krieg der Sterne"-Filmen von George Lucas auf. Während dieser Roboter nur Pfeiftöne von sich gibt, kann "L2B2" zumindest Deutsch und Englisch - und vielleicht bald auch mehr.