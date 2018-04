Architektur

Ufo-Rettungsturm und Kurmuschel vor dem Verfall bewahrt

25.04.2018, 07:09 Uhr | dpa

Ein Musikpavillon in Muschelform, ein Rettungsturm im Ufo-Look: Zwei Bauwerke des bekannten Schalenbetonbaumeisters Ulrich Müther (1934-2007) sind auf seiner Heimatinsel Rügen vor dem Verfall bewahrt worden. Architekten, der Finanzier und Müther-Forscher informieren am heutigen Mittwoch (13.00 Uhr) über die Arbeiten. Der Rettungsturm der Binzer Strandwache mit seinen abgerundeten Kanten wurde 1981/82 erbaut, der futuristisch anmutende Musikpavillon in Sassnitz in den Jahren 1986 bis 1988. Die Wüstenrot-Stiftung stellte für die Sanierung beider Gebäude rund 700 000 Euro bereit. Die Bauten waren durch die salzhaltige Luft, Wind und Sand sowie bauphysikalische Probleme in den vergangenen Jahrzehnten stark in Mitleidenschaft gezogen worden.