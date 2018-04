Landtag

Aus zwei mach eins: Gemeinschaftsschulen fusionieren

25.04.2018, 07:38 Uhr | dpa

Die beiden Gemeinschaftsschulen in Neckarsulm könnten zu den ersten gehören, die von neuen Möglichkeiten für Schulverbünde profitieren. Da sie unter verstärktem Konkurrenzdruck von der Realschule stehen und eine von ihnen im kommenden Schuljahr keine zehnte Klasse mehr bilden kann, werden sie laut Stadtverwaltung unter das Dach einer bereits bestehenden Werkrealschule schlüpfen. Ein Zweig der aus allen Nähten platzenden Realschule soll hinzu kommen. Verbünde mit Gemeinschaftsschulen wurden bisher nur in Ausnahmefällen genehmigt. Eine Schulgesetzänderung lässt das nun uneingeschränkt zu.

Als Vorteile des Verbunds am Standort der Johannes-Häußler-Schule nennen Stadtverwaltung und Schulleiter unter anderem den leichterem Wechsel der Schularten für die Jungen und Mädchen und den flexiblen Einsatz von Lehrern über die Schularten hinweg. Hinzu kommen der effizientere Einsatz von Mitteln für bauliche Vorhaben und die zentrale Lage der neuen Verbundschule.

Ohne dieses Modell wären die Gemeinschaftsschulen in Neckarsulm wohl nicht überlebensfähig gewesen, sagt Stadtsprecher Andreas Bracht. Zu stark seien die Anmeldezahlen an den beiden nur fünf Kilometer von einander entfernten Schulen zurückgegangen - zugunsten der Realschule. Am 17. Mai soll der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss fassen. Nach der erwarteten Genehmigung durch das Ministerium soll der Verbund zum Schuljahr 2019/2020 mit den fünften Klassen von Gemeinschaftsschule, Werkrealschule und Realschule in Betrieb gehen.