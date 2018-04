Unfälle

Umgekippter Lastwagen führt zu Verkehrschaos: A7 gesperrt

25.04.2018, 09:28 Uhr | dpa

Autofahrer brauchen am Mittwoch gute Nerven im Hamburger Berufsverkehr: Die Autobahn 7 ist wegen eines umgekippten Lastwagens in der Nacht gesperrt worden. Auf den umliegenden Autobahnen kommt es am Morgen zu langen Staus.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf Höhe der Anschlussstelle Volkspark. Dort staute es sich einem Sprecher zufolge am Morgen auf einer Länge von 25 Kilometern in Richtung Norden. In Richtung Süden war zunächst nur eine Spur befahrbar. Dort kam es zu einem Stau von 18 Kilometern. Auch auf den umliegenden Autobahnen entstanden beträchtliche Behinderungen. Auf der A23 staute es sich am Morgen ab Pinneberg-Nord in Richtung Hamburg auf einer Länge von etwa 12 Kilometern. Die A1 ist wegen einer Baustelle und der Sperrung eines Fahrstreifens zwischen dem Buchholzer Dreieck und dem Kreuz Südost nur bedingt als Ausweichmöglichkeit zu nutzen: Auch hier staute es sich in Richtung Norden auf mehreren Kilometern. Mit einer Aufhebung der Sperrung rechnet die Polizei nicht vor Mittag.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, kam der 40-Tonner aus zunächst unbekannter Ursache auf Höhe der Anschlussstelle Volkspark ins Schlingern, verschob die Fahrbahntrennung aus Beton auf die Gegenfahrbahn und kippte auf die Seite. Der Fahrer des Lkw und seine Beifahrerin erlitten bei dem Unfall Schnittverletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Während der Fahrer vor Ort behandelt wurde, wurde seine Beifahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagen hatte den Angaben zufolge Mehlsäcke geladen, die sich auf der Fahrbahn verteilten.