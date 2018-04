Brände

Lastwagen brennt am Columbiadamm

25.04.2018, 08:58 Uhr | dpa

Ein geparkter Lastwagen ist in Berlin-Neukölln in Brand geraten. "Der schlafende Fahrer wurde in der Nacht zum Mittwoch von einem lauten Knall geweckt", sagte ein Sprecher der Polizei. Der 54-Jährige kletterte aus seiner Kabine und bemerkte ein Feuer an dem Lastwagen. Er versuchte vergeblich, die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Warum der Lkw am Columbiadamm Feuer fing, konnte zunächst nicht geklärt werden.