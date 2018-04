Unfälle

Radfahrerin stürzt in Kreisel in Sinzig: schwer verletzt

25.04.2018, 08:58 Uhr | dpa

Sinzig (dpa/lrs) - Eine Fahrradfahrerin hat bei einem Unfall in Sinzig (Kreis Ahrweiler) schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, stieß die 52-jährige Frau am Dienstagabend in einem Kreisel mit einem Auto zusammen. Die Frau stürzte und schlug mit ihrem Kopf auf den Boden auf. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Verkehr in der Sinziger Innenstadt war mehr als eine Stunde stark beeinträchtigt.