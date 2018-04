Kriminalität

Jugendliche halten flüchtenden Schokoladen-Dieb auf

25.04.2018, 08:58 Uhr | dpa

Eisenach (dpa/th) - Mehrere Jugendliche haben in Eisenach einen mutmaßlichen Ladendieb auf der Flucht gestoppt. Der 32-Jährige soll sich in einem Lebensmittelmarkt neun Tafeln Schokolade unter den Pullover gesteckt haben, wie die Polizei in Gotha am Mittwoch mitteilte. Ein Ladendetektiv wollte den Mann am Dienstag aufhalten und wurde dabei von dem 32-Jährigen weggestoßen. Der mutmaßliche Schoko-Dieb flüchtete daraufhin, wurde wenig später aber von mehreren Jugendlichen aufgehalten. Sie brachten den Mann zum Markt zurück. Ein 15-Jähriger wurde leicht verletzt.

Gegen den 32-Jährigen wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Die Schokolade hatte er auf der Flucht verloren. Die Polizei dankte den Jugendlichen für ihr couragiertes Handeln.