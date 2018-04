Geschichte

Neubrandenburg erinnert mit Stele an Suizidopfer von 1945

25.04.2018, 09:08 Uhr | dpa

73 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird in Neubrandenburg mit einem Gedenkort an Menschen erinnert, die sich damals aus Verzweiflung das Leben nahmen. Wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch erklärte, wird am 1. Mai eine Gedenkstele im Kulturpark am Tollensesee enthüllt. Die zwei Meter hohe Stele besteht aus rostig aussehendem Cortenstahl, wie weitere Stelen eines Neubrandenburger Geschichtspfades.

Eine Inschrift erinnert an etwa 300 Frauen, Männer und Kinder, die sich nach dem Einmarsch der Sowjetarmee am 28. April 1945 das Leben genommen haben, wie die Leiterin des Stadtarchivs Eleonore Wolf sagte. Das hätten Recherchen in Friedhofsunterlagen, in Listen eines Militärhospitals und bei einer Sargtischlerei ergeben.

Die Enthüllung der Stele, auf der Dokumente anrissweise abgebildet sind, soll beim Demokratiefest am 1. Mai erfolgen. Die Idee dazu hatte auch die Initiative der Vereinigung der Opfer des Stalinismus. Neubrandenburg war damals ein wichtiger Rüstungsstandort, wo es mehrere Werke und unter anderem eine Torpedo-Versuchsanstalt am Tollensesee gab. Im Zuge der Einnahme durch die Sowjetarmee wurde die Stadt, in der sich Tausende Flüchtlinge aufhielten, zu großen Teilen zerstört.

Dabei kamen laut Stadtarchiv 1789 Soldaten, Zwangsarbeiter, Flüchtlinge und Neubrandenburger ums Leben. Davon konnten bisher 289 Tote nicht identifiziert werden. Das sei wegen der Kriegswirren nicht möglich, erklärte Wolf. Mit Hilfe der Recherchen konnten 152 Suizidopfer identifiziert werden, allein 115 Opfer vom 29. April bis 1. Mai 1945. Eine etwa ähnlich hohe Zahl vom Menschen, die sich im Tollensesee oder in Moorlöchern sowie durch Gift das Leben nahmen, habe nicht mehr identifiziert werden können.