Unfälle

Polizei befragt Zeugen nach Absturz von Ultraleichtflugzeug

25.04.2018, 09:18 Uhr | dpa

Die Polizei hat im Fall eines tödlich verunglückten Piloten im Kreis Schwäbisch Hall Ermittlungen zu Hergang und Ursache aufgenommen. Derzeit werden mehrere Mitglieder eines Flugvereins in Obersontheim befragt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Sie hatten das Unglück am Dienstagabend demnach vom Flugfeld aus beobachtet.

Auf der Wiese, die Hobbypiloten als Start- und Landebahn nutzen, war der 66-Jährige bei Flugübungen mit seinem Ultraleichtflieger aufgeschlagen. Das Flugzeug fing Feuer. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann schon tot. Der Verunglückte kam nach Angaben des Sprechers aus dem Kreis Schwäbisch Hall.

Der Absturz ist bereits der zweite tödliche Flugunfall in der Region innerhalb von zwei Wochen. Erst am Sonntag vorvergangener Woche waren nahe Schwäbisch Hall ein Sportflugzeug und ein Ultraleichtflugzeug in der Luft zusammengeprallt. Beide Piloten kamen ums Leben.