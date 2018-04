Extremismus

1. Mai: Hamburgs Polizeipräsident rechnet nicht mit Randale

25.04.2018, 11:09 Uhr | dpa

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer rechnet trotz der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an diesem 1. Mai nicht mit Randale von Linksautonomen in der Stadt. Grund seien die Krawalle beim G20-Gipfel im vergangenen Jahr im Schanzenviertel, auf St. Pauli und in Altona, sagte er dem "Hamburger Abendblatt" (Mittwoch). "Sie haben auch in der Szene zu Diskussionen und Kritik geführt." Der 1. Mai werde deshalb nach seiner Einschätzung "ruhiger, als viele glauben. Ich gehe davon aus, dass niemand aus der Szene Interesse daran hat, dass es zu Ausschreitungen kommt."

Sorgen bereiteten der Polizei dagegen unpolitische "Krawalltouristen". "Wir werden offensiv damit umgehen, indem wir gewaltbereiten Partygängern von Anfang an die Rote Karte zeigen. Es gibt die ganz klare Botschaft, dass keine Krawallparty abgeht", sagte Meyer und kündigte eine entsprechende Präsenz der Polizei an. "Ich glaube, das ist im Sinne aller Anwohner. Die Wunden von G20 sind noch da. Es wird ein gemeinsames Interesse an der Präsenz der Polizei bestehen, um gegen Gewalt suchende Partygänger gewappnet zu sein."