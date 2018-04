Agrar

Erster heimischer Spargel auf dem Markt

25.04.2018, 12:39 Uhr | dpa

Auf den Spargelfeldern Mecklenburg-Vorpommerns hat das Stechen begonnen. Betriebe in Wöbbelin und Sülten (Landkreis Ludwigslsut-Parchim) sowie in Tieplitz (Landkreis Rostock) bieten die ersten Stangen aus eigener Ernte an. In Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ist es am Freitag so weit, wie eine Mitarbeiterin des Spargel- und Kartoffelhofs am Mittwoch sagte. Den symbolischen Startschuss in die Spargelsaison hatte Agrarminister Till Backhaus (SPD) schon vor knapp zwei Wochen auf dem Hof Denissen in Wöbbelin gegeben. Die Landwirtin Yvonne von Laer vom Unternehmen Mecklenburger Frische in Tieplitz sagte, wegen des späten Wintereinbruchs habe die Ernte diesmal acht bis zehn Tage später als im Schnitt begonnen.