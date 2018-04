Landtag

Hagel fordert Entschuldigung für Vorwürfe gegen Kurtz

25.04.2018, 12:48 Uhr | dpa

CDU-Generalsekretär Manuel Hagel erwartet eine Entschuldigung von Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand wegen dessen Kritik an der CDU-Abgeordneten Sabine Kurtz. Hildenbrand habe Kurtz aufgrund eines eindeutigen Missverständnisses in die homophobe Ecke gestellt. Das sei ungeheuerlich, sagte Hagel am Mittwoch am Rande der Landtagssitzung in Stuttgart. "So etwas ist verletzend und beschädigt eine Person. Ich erwarte hier von Oliver Hildenbrand eine Entschuldigung." Kurtz sollte am Mittwoch zur Landtagsvizepräsidentin gewählt werden. Sie fiel aber im ersten Wahlgang durch.

Hildenbrand hatte gesagt, Kurtz habe sich auf seine Fragen hin am Dienstag in der Grünen-Fraktion nicht klar von pseudowissenschaftlichen Umpolungsversuchen an Homosexuellen distanziert. Solange Kurtz diese menschenfeindlichen und gefährlichen Praktiken nicht verurteile, sei sie als Landtagsvizepräsidentin ungeeignet. In der CDU wird aber auch vermutet, dass Grünen-Politiker der CDU-Frau die Zustimmung als Retourkutsche für die geplatzte Reform des Landtagswahlrechts verweigert haben könnten. Die Reform war an der CDU-Landtagsfraktion gescheitert und am Dienstag für diese Legislaturperiode offiziell von Grün-Schwarz aufgegeben worden.