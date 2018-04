Kriminalität

Schlägerei vor Busbahnhof mit vier Verletzten

25.04.2018, 14:19 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei am Busbahnhof Pößneck (Saale-Orla-Kreis) sind vier Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen am Dienstagabend zunächst zwei 17 und 18 Jahre alte Deutsche nach einer verbalen Auseinandersetzung mit den Fäusten auf einen 21-jährigen Syrer losgegangen sein. Dieser habe sich daraufhin mit einem Besenstiel gewehrt. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei ein 39 Jahre alter Türke hinzugekommen, der ebenfalls mit einem Besenstiel auf die beiden Jugendlichen und einen 19 Jahre alten deutschen Zeugen eingeschlagen habe.

Da sich der betrunkene 18-Jährige von den alarmierten Beamten nicht habe beruhigen lassen, sei er zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle gekommen, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gegenseitigen Körperverletzung und der gefährlichen Körperverletzung.