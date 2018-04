Gesundheit

Bereitschaftsnummer 116117: Hamburger Ärzte erweitern Hilfe

25.04.2018, 14:19 Uhr | dpa

Für Patienten in Hamburg soll es ab 1. Mai einfacher sein, rund um die Uhr ärztliche Hilfe zu bekommen. Unter der bundesweit gültigen Bereitschaftsdienstnummer 116117 gebe es in der Hansestadt nun die Möglichkeit, einen Notfallarzt zu jeder Tages- und Nachtzeit nach Hause zu rufen, erklärte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung am Mittwoch. Am Telefon könnten sich Hilfesuchende auch von einem Arzt beraten lassen, die Adresse einer Notfallpraxis bekommen oder sich kurzfristig einen Termin beim Facharzt geben lassen. Die Kassenärztliche Vereinigung will dazu beitragen, die Notfallambulanzen der Krankenhäuser zu entlasten.

Die Bereitschaftsdienst-Nummer 116117 ist in Norddeutschland wenig bekannt. Die Techniker Krankenkasse hatte darum zu Anfang des Jahres vorgeschlagen, die Notrufnummer 112 und 116117 zusammenzulegen und eine gemeinsame Leitstelle zu schaffen.