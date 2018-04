Notfälle

Verdächtige Gepäckstücke: Straße gesperrt

25.04.2018, 16:08 Uhr | dpa

Ein Teil der Chemnitzer Bahnhofstraße ist wegen mehrerer verdächtiger Gepäckstücke gesperrt worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Demnach sind die verdächtigen Taschen am Nachmittag in einem Gebüsch gefunden worden. Der Straßenbahn- und Busverkehr sei auf dem gesperrten Teilstück eingestellt worden. Die Polizei untersuche die Gepäckstücke.