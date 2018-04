Museen

Neue Ausstellung am Nürburgring zu Rennfahrer Graf von Trips

25.04.2018, 16:09 Uhr | dpa

Am 4. Mai, dem 90. Geburtstag des 1961 tödlich verunglückten Formel-1-Stars Wolfgang Graf Berghe von Trips, eröffnet der Nürburgring eine Ausstellung zum Leben des Vizeweltmeisters. Die Schau zeigt unter anderem sein Arbeitszimmer, Pokale, Plaketten, Dokumente und Fotos, wie die Rennstrecke in der Eifel am Mittwoch mitteilte. Die neue Dauerausstellung "Graf Berghe von Trips - Ritter, Reiter, Rennfahrer" werde in das Motorsport-Erlebnismuseum Ringwerk integriert. Übernommen worden sei sie in großen Teilen vom inzwischen geschlossenen Rennsportmuseum rund um Berghe von Trips im nordrhein-westfälischen Kerpen im Stadtteil Horrem.

Nur für einen Monat zu sehen sind in der neuen Dauerausstellung laut dem Nürburgring außerdem zwei äußerst seltene Ferrari 156 mit "Haifischmäulern" aus Berghe von Trips' Motorsport-Ära. "Die Ausstellung ist sein Vermächtnis. Damit lebt er am Ring weiter", sagte ein Sprecher der Rennstrecke der Deutschen Presse-Agentur.

Tod statt Titel: Berghe von Trips hätte seinerzeit beim Großen Preis von Italien nur vor seinem Teamkollegen Phil Hill über die Ziellinie fahren müssen, um als erster Deutscher Formel-1-Weltmeister zu werden. Aber der adelige Rennfahrer raste am 10. September 1961 auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Monza nach einem Unfall von der Strecke. Er flog aus seinem sich überschlagenden Ferrari und brach sich mit 33 Jahren das Genick. Zudem starben 15 Zuschauer, 60 zogen sich teils schwere Verletzungen zu. Berghe von Trips wurde nach seinem Tod zweiter in der WM-Wertung und "Sportler des Jahres" 1961.