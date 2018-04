Kriminalität

Überfall auf Zigarettenlieferanten in Hamburg

25.04.2018, 17:29 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Zwei Unbekannte haben in Hamburg-Langenhorn einen Zigarettenlieferanten überfallen. Als der 36-jährige am Dienstagmorgen nach der Zustellung einer Lieferung zu seinem Transporter zurückkehrte, überfielen ihn zwei Täter, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Lieferant wurde niedergeschlagen, der Versuch, ihn zu fesseln, scheiterte, so dass die Täter ohne Beute flohen. Das Opfer erlitt Gesichtsverletzungen und wurde im Krankenhaus ambulant versorgt.