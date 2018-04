Wahlen

Linke und SPD gehen erneut gegen Salomon ins Rennen

25.04.2018, 19:18 Uhr | dpa

Die von einem linken Bündnis getragene Lehrerin und Stadträtin Monika Stein (48) bleibt im Rennen der Oberbürgermeisterwahl in Freiburg. Sie werde zum entscheidenden zweiten Wahlgang am 6. Mai antreten, sagte Stein am Mittwoch. Im ersten Wahlgang am Sonntag war sie mit 26,2 Prozent unter die Top drei gekommen. Diese treten nun erneut an - zudem auch einer der drei Einzelbewerber. Am Mittwochabend endete die Bewerbungsfrist für die Wahl am 6. Mai, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung.

An die Spitze hatte sich am Sonntag der von der SPD unterstützte parteilose Sozialexperte Martin Horn (33) aus Sindelfingen gesetzt (34,7 Prozent), Amtsinhaber Dieter Salomon (Grüne) kam mit 31,3 Prozent auf Platz zwei. Salomon (57) muss am 6. Mai nun um seine Wiederwahl bangen. Er ist seit 16 Jahren Freiburgs Oberbürgermeister und will dies weitere acht Jahre bleiben.

Stein und Horn gelten bei der Wahl als die größten Konkurrenten Salomons. Sie haben beide das Ziel, ihn abzulösen. "16 Jahre Oberbürgermeister Dieter Salomon sind genug", sagte Stein. Es bestehe die Chance, Salomon abzuwählen. Daran wolle sie mitwirken. Eine Kooperation mit dem SPD-Kandidaten Horn komme hierfür nicht infrage.

Auch der parteilose Unternehmer Anton Behringer (50) bewirbt sich erneut. Er hatte am Sonntag jedoch lediglich 3,7 Prozent erreicht.

Grünen-Politiker Salomon erhält nach seiner Wahlschlappe Hilfe der CDU. Seine Partei habe sich für eine Wahlempfehlung zugunsten von Salomon entschieden, sagte der Freiburger CDU-Vorsitzende Peter Kleefass am Mittwoch. Der Grüne regiere gut und sicher. Er solle im Amt bleiben, die CDU unterstütze ihn. Auf einen eigenen Bewerber hatten die Christdemokraten, wie bereits bei der Wahl vor acht Jahren, verzichtet. Offiziell im Wahlkampf für Salomon ausgesprochen hatte sich die CDU bislang nicht.

Von den drei Einzelbewerbern, die im ersten Wahlgang dabei waren und vergleichsweise wenig Prozentpunkte erzielten, haben zwei aufgegeben. Grünen-Mitglied Manfred Kröber und der parteilose Unternehmer Stephan Wermter treten eigenen Angaben zufolge nicht mehr an.