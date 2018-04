Landtag

Regierung verteidigt Haushalt vor Landtagswahl 2019

25.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hält an ihrem Vorhaben fest, kurz vor der Landtagswahl 2019 noch einen neuen Landeshaushalt vorzulegen. Taubert sowie Abgeordnete der Koalitionsfraktionen Linke, SPD und Grünen verteidigten das Vorgehen am Mittwoch im Landtag gegen Kritik der Oppositionsfraktionen CDU und AfD. "Die CDU will für Kommunen, Vereine und Verbände Stagnation und Unsicherheit", sagte die Ministerin. Wenn noch vor dem Wahltermin ein Etat für 2020 beschlossen werde, gebe das all denen Planungssicherheit, die auf Geld aus dem Landeshaushalt angewiesen seien.

Die Opposition kritisierte das Vorgehen erneut als unüblich und als Eingriff in den Entscheidungsspielraum einer neuen Regierung.

Taubert verwies darauf, dass nach Landtagswahlen in der Vergangenheit monatelang auf einen neuen Haushalt gewartet werden musste. Die Folge sei eine vorläufige Haushaltsführung gewesen. Das Argument der CDU, mit einem beschlossenen Haushalt werde die nächste Regierung eingeschränkt, akzeptierte sie nicht. Der Landtag könnte den Etat ja über einen Nachtragshaushalt ändern, sagte Taubert.