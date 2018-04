Notfälle

Bahnverkehr in Erfurt nach Sturz ins Gleisbett gesperrt

25.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

Am Erfurter Hauptbahnhof ist am Mittwoch ein Mensch ins Gleisbett gestürzt, als eine Bahn einfuhr. Die etwa 50 Jahre alte Person sei vom Zug verletzt worden, habe aber überlebt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach dem Sturz am Mittwochnachmittag wurde der Bahnverkehr für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt. Noch sei nicht zu sagen, ob es sich um einen Unfall oder einen Selbstmordversuch gehandelt habe.