Kriminalität

Winkelschliefer bei Katalysatorendiebstahl eingesetzt

25.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

Unbekannte haben bei zwei Betrieben in Grimma (Landkreis Leipzig) mehrere Katalysatoren und eine komplette Auspuffanlage im Wert von insgesamt rund 33 500 Euro gestohlen. Die Diebe gingen nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Dienstag ziemlich rabiat vor und benutzten zur Demontage der Auspuffteile einen Winkelschleifer. Die Polizei geht davon aus, dass dabei erheblicher Lärm entstand und sucht nun Zeugen, die in der Tatnacht etwas beobachtet haben.