Landtag

Landtag winkt Änderungen am Kommunalwahlgesetz durch

25.04.2018, 17:48 Uhr | dpa

Ein Kommunalwahlgesetz mit einigen punktuellen Änderungen hat der rheinland-pfälzische Landtag beschlossen. Die Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Grünen sowie die AfD-Fraktion votierten am Mittwoch in Mainz dafür, die CDU-Fraktion dagegen. Mit dem geänderten Gesetz wird unter anderem Mitgliedern von Wahlausschüssen und Wahlvorständen bei Kommunalwahlen verboten, bei der Ausübung ihres Amtes ihr Gesicht zu verhüllen. Zudem dürfen künftig selbst nicht wahlberechtigte Bedienstete einer Gemeinde Beisitzer in einem Wahlvorstand werden.

Darüber hinaus können kreisfreie oder große kreisangehörige Städte fortan sogenannte Auszählungsvorstände bilden. Sie sollen die Stimmauszählung effizienter machen. Die Entscheidung, ob ein solcher Auszählungsvorstand gebildet wird, liegt dem Gesetz zufolge beim jeweiligen Stadtvorstand oder dem Oberbürgermeister.