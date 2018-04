Notfälle

Polizisten werden bei Ilmenau zu Cowboys

25.04.2018, 19:18 Uhr | dpa

Eine kleine Herde Kühe ist in Ilmenau von ihrer Weide Richtung Autobahn ausgebüxt. Zwei Beamte konnten die Rinder am Mittwoch noch auf einem Pendlerparkplatz in Schach halten, bevor die Tiere den Verkehr auf der Autobahn gefährdeten, wie die Polizei mitteilte. Ein Mitarbeiter des Besitzers trieb die Kühe schließlich auf die Weide zurück.