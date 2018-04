Landtag

Landtag setzt Expertenkommission zur Bestattungskultur ein

25.04.2018, 19:39 Uhr | dpa

Eine gut 20-köpfige Expertenkommission soll die bisherige Bestattungskultur in Mecklenburg-Vorpommern begutachten und Vorschläge für mögliche Anpassungen an aktuelle Entwicklungen machen. Der Landtag in Schwerin beschloss am Mittwoch mit großer Mehrheit die Einsetzung des Gremiums. Ihm sollen unter anderem Vertreter von Kirchen und Glaubensgemeinschaften sowie Bestatter, Rechtsmediziner, Wissenschaftler und Verbraucherschützer angehören. Allein die AfD, die im Vorfeld als einzige der fünf Fraktionen nicht bei der Erarbeitung des gemeinsamen Antrags einbezogen worden war, versagte die Zustimmung. Ergebnisse soll die Kommission Ende 2019 vorlegen.

SPD-Fraktionschef Thomas Krüger erinnerte daran, dass es in der jüngeren Vergangenheit bereits gravierende Änderungen gegeben habe. So seien seit der Reform des Bestattungsgesetzes 2006 im Land Urnen-Beisetzungen in Ruheforsten, das Verstreuen der Asche auf besonderen Wiesen oder auch Seebestattungen möglich. "Nun soll ergebnisoffen geprüft werden, ob eine weitere Liberalisierung möglich und sinnvoll ist", sagte Krüger.

Peter Ritter von der Linksfraktion, der die aktuelle Debatte maßgeblich mitinitiiert hatte, plädierte für die generelle Aufhebung der Friedhofspflicht. "Darf ich nicht über meine letzte Ruhe selbst bestimmen. Ich denke ja. Und so denken viele", sagte er. Dem widersprach der CDU-Abgeordnete Sebastian Ehlers: "Für uns ist die Friedhofspflicht nicht verhandelbar", betonte er. Urnen-Bestattungen im heimischen Garten seien mit ethischen und rechtlichen Problemen verbunden, etwa beim Verkauf der Immobilie. "Die Urne darf nicht zum Umzugsgut werden. Die Würde des Menschen endet nicht mit dem Tod", sagte Ehlers.

In Deutschland, wo das Bestattungsrecht Ländersache ist, gilt bislang Friedhofspflicht für die Bestattung von Leichen und Urnen. In vielen europäischen Staaten, darunter in den Niederlanden und in der Schweiz, ist das anders. Dort dürfen Hinterbliebene die Urne mit der Asche mit nach Hause nehmen. In Bremen ist es seit einigen Jahren möglich, die Urne für zwei Jahre zu Hause aufzubewahren.