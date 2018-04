Bildung

1000 Lehrer im Jahr: Land startet neue Ausschreibungsrunde

26.04.2018, 01:28 Uhr | dpa

Die Suche nach 1000 neuen Lehrern geht in die nächste Runde: Sachsen-Anhalt will in den kommenden Tagen die größte Ausschreibung des Jahres starten, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums in Magdeburg sagte. Details zu der neuen Runde und den bisherigen Ergebnissen will Bildungsminister Marco Tullner (CDU)heute in Magdeburg vorstellen.

Hintergrund ist der Pädagogenmangel an den Schulen des Landes. Die schwarz-rot-grüne Landesregierung hatte sich zuletzt darauf verständigt, bis Anfang 2019 etwas mehr als 1000 weitere Lehrer einzustellen. Gelingt das, wäre das Ziel von 14 500 Vollzeitstellen schon zwei Jahre eher erreicht als angepeilt. Anfang des Jahres hatte das Land bereits 130 Lehrer für allgemeinbildende und für Berufsschulen gesucht. Ende vorigen Jahres schrieb Sachsen-Anhalt 245 Stellen aus - konnte zunächst aber nicht alle Plätze besetzen.

Der Kampf gegen den Lehrermangel droht ein Dauerproblem zu werden: Weil das Land in der Vergangenheit wenig Personal einstellte, hat es in den kommenden Jahren nach Berechnungen von Experten einen hohen Bedarf. Viele Lehrer gehen in Rente. Rechnerisch müssen bis 2030 jährlich mehr als 730 Pädagogen gefunden werden. Das Land will mehr Studenten ausbilden und auch mehr Referendare einstellen. Die Politik setzt auch auf Seiten- und Quereinsteiger, um die Lücke zu füllen.