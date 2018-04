Banken

Schwieriger Jahresauftakt für die Deutsche Bank

26.04.2018, 01:38 Uhr | dpa

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt. Foto: Fabian Sommer (Quelle: dpa)

Die Deutsche Bank hat turbulente Wochen hinter sich - doch Beruhigung dürften auch die Zahlen für das erste Quartal nicht bringen. Die Erwartungen an die Zwischenbilanz, die heute veröffentlicht wird, sind verhalten. Mit viel Rückenwind jedenfalls darf der seit zweieinhalb Wochen amtierende Konzernchef Christian Sewing nicht rechnen.

Analysten rechnen im Schnitt mit etwa 300 Millionen Euro Überschuss. Das wäre deutlich weniger als vor Jahresfrist. Seinerzeit hatte ein Gewinnsprung auf 575 Millionen Euro zeitweise die Hoffnung genährt, Deutschlands größtes Geldhaus könnte endlich wieder an bessere Zeiten anknüpfen. Doch letztlich endete auch das Jahr 2017 mit roten Zahlen - wie schon die beiden Vorjahre. Sewing war in einer Krisensitzung des Aufsichtsrates am 8. April mit sofortiger Wirkung zum Nachfolger von John Cryan ernannt worden.